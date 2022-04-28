Райола в социальных сетях: «Кажется, я умею воскрешаться»

Футбольный агент Мино Райола отреагировал на новости о своей гибели в социальных сетях. Нидерландец заявил, что вышел из себя, потому что журналисты «убивают его» уже второй раз за 4 месяца.

«Я в шоке с того, что журналисты убивают меня уже второй раз за 4 месяца. Кажется, теперь я умею воскрешаться», – заявил Райола на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что ранее слухи о смерти Мино Райолы опроверг его помощник Хосе Фортес Родригес, который отметил, что агент находится в тяжёлом состоянии под присмотром врачей в больнице. Бывший тренер сборной России Фабио Капелло уже успел выразить близким Райолы свои соболезнования.