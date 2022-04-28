Врач Райолы: «Я возмущён звонками псевдожурналистов, спекулирующих на жизни человека»

Врач Мино Райолы Альберто Дзангрилло опроверг слухи о смерти футбольного агента. Доктор заявил, что поражается звонками журналистов, которые пытаются спекулировать на жизни человека.

«Я возмущён звонками псевдожурналистов, спекулирующих на жизни человека, который борется за выживание», – цитирует врача в социальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что в последний час итальянская пресса начала активно распространять слухи о смерти Мино Райолы. Ранее помощник агента заявил, что сообщения о смерти не соответствуют действительности. Райола находится в тяжёлом состоянии в больнице.