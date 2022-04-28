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Чемпионат Италии. Серия А

Врач Райолы: «Я возмущён звонками псевдожурналистов, спекулирующих на жизни человека»

28 Апреля 2022 • 15:50 Комментировать (1)

Врач Мино Райолы Альберто Дзангрилло опроверг слухи о смерти футбольного агента. Доктор заявил, что поражается звонками журналистов, которые пытаются спекулировать на жизни человека.

«Я возмущён звонками псевдожурналистов, спекулирующих на жизни человека, который борется за выживание», – цитирует врача в социальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что в последний час итальянская пресса начала активно распространять слухи о смерти Мино Райолы. Ранее помощник агента заявил, что сообщения о смерти не соответствуют действительности. Райола находится в тяжёлом состоянии в больнице.

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Мино Райола
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