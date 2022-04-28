В агентстве Райолы опровергают смерть Мино

Хосе Фортес Родригес, являющийся помощником футбольного агента Мино Райолы, опроверг слухи о смерти нидерландца. По словам помощника, Райола ещё не скончался, но находится в тяжёлом состоянии.

«Он в тяжёлом состоянии, но он ещё не умер», – цитирует Хосе Фортеса Родригес журналист Саймон Эванс в социальных сетях.

Напомним, что за последний час итальянская пресса начала утверждать о смерти Мино Райолы. Бывший тренер сборной России Фабио Капелло заявил, что вчера Райола не ответил на его телефонный звонок.

Мино Райола представляет интересы многих футболистов, среди которых Эрлинг Холанн, Поль Погба, Златан Ибрагимович и другие.