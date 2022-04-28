Сегодня, 28 апреля, не стало известного нидерландского агента Мино Райолы. О том, каким он был, рассказал в интервью изданию «Евро-Футбол.Ру» известный российский агент Дмитрий Селюк.

«Всегда жаль, когда кто-то умирает, это естественно. Я его знал хорошо, помню, когда мы с ним познакомились я пошутил: «Ты выглядишь, как мой водитель, и то, мой водитель выглядел более симпатичным». Это была наша первая встреча и многие руководители крупных футбольных клубов, когда мы встречались говорили, что готовы дать денег, чтобы увидеть вашу встречу. Потому что, он немножко специфичный человек, но и я не промах.

Можно выразить соболезнования его близким. Он жил больше в Монако, и мы виделись часто. Он ведь вел нашего Генриха Мхитаряна.

Райола – один из экстраординарных людей, хотя у него были как положительные качества, так и много отрицательных, поэтому я хочу сказать, пусть земля ему будет пухом.

Деньги, за которые Мино всегда боролся с утра до вечера, ему уже там не понадобятся. Видимо, не так следил за своим здоровьем. Константин Сарсания тоже много работал, где-то видимо не доследил за здоровьем, хотел объять необъятное, всё контролировать.

Поэтому, надо беречь себя, заниматься спортом», - сказал Селюк.