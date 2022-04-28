Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Селюк: «Деньги, за которые Райола всегда боролся, ему уже там не понадобятся. Пусть земля ему будет пухом» эксклюзив

28 Апреля 2022 • 15:28 Комментировать

Сегодня, 28 апреля, не стало известного нидерландского агента Мино Райолы. О том, каким он был, рассказал в интервью изданию «Евро-Футбол.Ру» известный российский агент Дмитрий Селюк.

«Всегда жаль, когда кто-то умирает, это естественно. Я его знал хорошо, помню, когда мы с ним познакомились я пошутил: «Ты выглядишь, как мой водитель, и то, мой водитель выглядел более симпатичным». Это была наша первая встреча и многие руководители крупных футбольных клубов, когда мы встречались говорили, что готовы дать денег, чтобы увидеть вашу встречу. Потому что, он немножко специфичный человек, но и я не промах.

Можно выразить соболезнования его близким. Он жил больше в Монако, и мы виделись часто. Он ведь вел нашего Генриха Мхитаряна.

Райола –  один из экстраординарных людей, хотя у него были как положительные качества, так и много отрицательных, поэтому я хочу сказать, пусть земля ему будет пухом.

Деньги, за которые Мино всегда боролся с утра до вечера, ему уже там не понадобятся. Видимо, не так следил за своим здоровьем. Константин Сарсания тоже много работал, где-то видимо не доследил за здоровьем, хотел объять необъятное, всё контролировать.

Поэтому, надо беречь себя, заниматься спортом», - сказал Селюк.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк Мино Райола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Апреля
16:11 · Италия. Серия А
«Ювентус» готовит контракт для Ди Марии
15:57 · Италия. Серия А
Райола в социальных сетях: «Кажется, я умею воскрешаться»
15:50 · Италия. Серия А
Врач Райолы: «Я возмущён звонками псевдожурналистов, спекулирующих на жизни человека» 1
15:41 · Италия. Серия А
Рабинер о «смерти» Мино Райолы: «Эта история Жириновского напоминает»
15:20 · Италия. Серия А
Капелло: «Вчера я звонил Райоле, но он не поднял трубку»
14:32 · Италия. Серия А
Аньелли не собирается уходить из «Ювентуса»
14:10 · Англия. Премьер-лига
Абрахам: «Я хотел уйти, чтобы доказать «Челси», что они ошибались насчет меня»
13:55 · Италия. Серия А
Экс-директор «Ювентуса» о словах Анчелотти про Кальчополи: «Карло, ты был частью этого «грязного футбола»
12:30 · Англия. Премьер-лига
Агент Осимхена обсудил с представителями «Наполи» трансфер игрока
12:15 · Италия. Серия А
Де Лаурентис: «Спаллетти продолжит руководить «Наполи»
12:07 · Италия. Серия А
Бонуччи собирается стать тренером после окончания карьеры
11:57 · Италия. Серия А
Канчельскис: «Верю, что Хвича способен заиграть в «Наполи»
11:51 · Италия. Серия А
«Милан» интересуется полузащитником «Лиона»
11:14 · Италия. Серия А
Романьоли начал переговоры с «Барселоной»
10:57 · Италия. Серия А
Игрок «Болоньи» попросился в «Милан»
Все новости
Рекомендуем