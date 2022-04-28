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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло: «Вчера я звонил Райоле, но он не поднял трубку»

28 Апреля 2022 • 15:20 Комментировать

Бывший тренер мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло отреагировал на новость о смерти футбольного агента Мино Райолы. Итальянец заявил, что вчера звонил Райоле, но тот не поднял трубку.

«Я звонил ему вчера, но он не ответил мне. Райола был моим очень хорошим другом. Впервые мы познакомились, когда он работал с Ибрагимовичем. Я бесконечно расстроен. Соболезнования его близким», – цитирует Капелло «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Мино Райола представлял интересы таких игроков, как Эрлинг Холанн, Поль Погба, Златан Ибрагимович, Генриха Мхитаряна, Маттайса де Лихта и многих других звёзд мирового футбола.

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Фабио Капелло Мино Райола
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