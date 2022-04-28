Скончался футбольный агент Мино Райола

Сегодня, 28 апреля, скончался известный футбольный агент Мино Райола.

В конце января Райола покинул клинику в Милане, где он проходил плановое обследование, и вернулся домой в Монте-Карло.

После этого он возобновил агентскую деятельность. Сегодня пришло сообщение что Райола скончался в возрасте 54 лет. Подробности пока неизвестны. Сообщается лишь, что он боролся с серьезным заболеванием.

Райола на разных этапах своей деятельности представлял интересы таких игроков, как Поль Погба, Эрлинг Холлан, Златан Ибрагимович, Марио Балотелли и многих других.