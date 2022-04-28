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Чемпионат Италии. Серия А

Аньелли не собирается уходить из «Ювентуса»

28 Апреля 2022 • 14:32 Комментировать

Президента «Ювентуса» Андреа Аньелли не беспокоят слухи о том, что он может покинуть клуб.

«Я давно слышал эти слухи. Они существуют годами, а не неделями, и они меня не беспокоят. Я спокоен и до сих пор получаю удовольствие, а это самое главное», — сказал он в интервью Il Foglio a San Siro.

Также он прокомментировал работу главного тренера туринского клуба Массимилиано Аллегри.

«Проект Макса Аллегри действительно актуален, он вернул солидность, и у нас с ним есть долгосрочный проект. Мы знаем, чего хотим добиться, мы знали, что в этом сезоне будет сложно. Текущие сложности лишь воодушевляют на будущие свершения», - сказал президент «Ювентуса».

Туринский клуб уже два года не борется за победу в Серии А. Тем не менее, в этом сезоне команда пробилась в финал кубка Италии, где сыграет с «Интером».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Андреа Аньелли Массимилиано Аллегри
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