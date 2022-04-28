Экс-директор «Ювентуса» о словах Анчелотти про Кальчополи: «Карло, ты был частью этого «грязного футбола»

Бывший директор туринского «Ювентуса» Лучано Моджи ответил на слова главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти, который ранее заявил, что судейский скандал Кальчополи в 2006 году пошёл на пользу итальянскому футболу.

«Дорогой Карло, кажется, ты забыл, что работал в «Ювентусе», ты не осознаёшь, что жалуешься сам на себя. Ты был частью этого «грязного футбола», и ты наслаждался этим, потому что опыт в «Ювентусе» помог тебе вырасти как тренеру», – написал Моджи в своём обращении.

Напомним, что из-за судейского скандала Кальчополи в 2006 году «Ювентус» лишили двух чемпионских титулов и отправили в Серию Б. Анчелотти работал в клубе с 1999 по 2001 год.