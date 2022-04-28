Де Лаурентис: «Спаллетти продолжит руководить «Наполи»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил журналистам, что главный тренер клуба Лучано Спаллетти останется у руля команды.

«У него осталось три года контракта. Я никогда не рассматривал возможность его замены. Наша цель — выйти в Лигу чемпионов, хотя аппетит приходит во время еды. Перед сезоном никто не думал о победе в Скудетто, Лиге Европы или Кубке Италии», - заявил президент «Наполи» в интервью Sky Sport.

Тем не менее, он отметил, что «Наполи» испытывает определенные проблемы.

«Учитывая пандемию COVID-19 и предыдущие приобретения, мы в минусе на 220 миллионов евро, и у нас самая дорогая команда за последние годы», - отметил де Лаурентис.