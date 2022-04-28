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Чемпионат Италии. Серия А

Де Лаурентис: «Спаллетти продолжит руководить «Наполи»

28 Апреля 2022 • 12:15 Комментировать

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил журналистам, что главный тренер клуба Лучано Спаллетти останется у руля команды.

«У него осталось три года контракта. Я никогда не рассматривал возможность его замены. Наша цель — выйти в Лигу чемпионов, хотя аппетит приходит во время еды. Перед сезоном никто не думал о победе в Скудетто, Лиге Европы или Кубке Италии», - заявил президент «Наполи» в интервью Sky Sport.

Тем не менее, он отметил, что «Наполи» испытывает определенные проблемы.

«Учитывая пандемию COVID-19 и предыдущие приобретения, мы в минусе на 220 миллионов евро, и у нас самая дорогая команда за последние годы», - отметил де Лаурентис.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Аурелио Де Лаурентис Наполи
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