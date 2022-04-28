Защитник «Ювентуса» Леандро Бонуччи собирается стать тренером после окончания карьеры. Контракт 34-летнего игрока с туринским клубом истекает в июне 2024 года, и, похоже, у него есть четкое представление о том, что он хочет делать после того, как повесит бутсы на гвоздь.

«У меня нет сомнений, что он останется в мире футбола. Это его жизнь. Он любит футбол и хочет стать тренером», — рассказала его жена Мартина Маккари газете Tuttosport.

Бонуччи также сообщил The Athletic несколько месяцев назад, что стать тренером будет его главной целью после окончания игровой карьеры.