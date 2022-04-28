«Милан» интересуется полузащитником «Лиона» Максансом Какере. В этом сезоне футболист молодежной сборной Франции провел в Лиге 1 29 матчей, но не смог отметиться результативными действиями.

«Милан» внимательно следит за полузащитником, сообщает Tuttosport. Контракт футболиста с «Лионом» заканчивается летом 2023 года.

Отмечается, что Какере идеально подходит для схемы игры главного тренера «Милана» Стефано Пиоли.

В свою очередь, итальянский клуб ищет замену на место Франка Кесси, который летом перейдет в «Барселону».