Защитник «Милана» Алессио Романьоли начал переговоры с «Барселоной». Контракт футболиста с итальянским клубом заканчивается летом и стороны не пришли к согласию по поводу его продления.

Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего защитника заинтересовалась «Барселона». Клуб уже вступил в переговоры с игроком, пишет издание AS. «Барселона» стремиться укрепить линию обороны в следующем сезоне, особенно учитывая неопределенность вокруг центральных защитников клуба Самуэля Юмтити и Клемана Ленгле.

Ранее также была информация, что каталонский клуб договорился с защитником «Челси» Андреасом Кристенсеном о переходе на правах свободного агента.