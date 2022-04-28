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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» следит за двумя нападающими

28 Апреля 2022 • 09:32 Комментировать

«Наполи» ищет замену нападающему Виктору Осимхену, который летом может покинуть клуб. Об этом сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, скауты итальянского клуба следят за нападающим «Сассуоло» Джанлукой Скамаккой. 23-летний итальянец в текущем сезоне забил 13 мячей в 34 матчах. На сайте Transfermarkt игрок «чёрно-зелёных» оценивается в €30 млн.

Вторым вариантом является нападающий «Челси» Армандо Броя, выступающий в этом сезоне на правах аренды за «Саутгемптон». В 35 матчах он сумел забить девять мячей. 20-летний албанец оценивается в €18 млн.

«Наполи» попробует приобрести одного из этих форвардов только в случае ухода Осимхена, которого они готовы отпустить за €100 млн.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Сассуоло Виктор Осимхен Джанлука Скамакка Армандо Броя
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