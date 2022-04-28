Нигматуллин: Надеюсь, что в «Наполи» Кварацхелии не будут мешать развиваться

Известный российский экс-голкипер Руслан Нигматуллин высказался по поводу перехода грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

Нигматуллин сказал «Матч ТВ», что это интересный переход, так что он может только порадоваться за молодого грузинского игрока. Экс-голкипер отметил, что в Италии весьма специфический чемпионат, но он очень надеется на то, что никто в «Наполи» не будет мешать Хвиче и дальше развиваться, ведь всё будет зависеть именно от доверия.

Напомним, что на данный момент Хвича Кварацхелия выступает в чемпионате Грузии за «Динамо» из Батуми.