Тренер «Аталанты» раскритиковал судейство в матче с «Торино»

Один из тренеров «Аталанты» Тулио Гритти раскритиковал работу арбитров в поединке итальянского чемпионата с «Торино».

Гритти заявил, что это была очень интересная и результативная игра, которая явно понравилась болельщикам, но качество судейства оставляло желать лучшего. Тренер отметил, что в моменте с первым голом «Торино» на игроке «Аталанты» явно были нарушены правила, но арбитры на это и на многое другое почему-то совсем не обращали внимание.

Напомним, что команды выдали результативный поединок, который завершился ничьей со счётом 4:4.