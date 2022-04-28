«Интер» готов предложить Дибале контракт на 4 года

Руководители миланского «Интера» готовы предложить звёздному аргентинскому форварду «Ювентуса» Пауло Дибале долгосрочный контракт.

По информации TuttoJuve, миланская команда готова подписать с 28-летним аргентинским футболистом четырёхлетнее соглашение с зарплатой в шесть миллионов евро в год. Столько же в «Интере» на данный момент получают Лаутаро Мартинес и Марцело Брозович. Напомним, что этим летом Дибала станет свободным агентом.

В этом сезоне Пауло Дибала провёл в итальянской лиге 25 поединков, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью ассистами.