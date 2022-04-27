«Аталанта» установила любопытное всеевропейское достижение

«Аталанта» является самым разнообразным клубом среди всех выступающих в пяти лучших европейских чемпионатов команд, об этом свидетельствует любопытная статистика. Дело в том, что уже пять полузащитников команды забили в этом сезоне по три гола и более, и столь разнообразной и универсальной полузащиты нет ни в одной другой команде среди всех выступающих в пяти лучших европейских чемпионатах.

Сейчас «Аталанта» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А и в настоящий момент команда играет с «Торино» отложенный матч 20-го тура против «Торино», следить за ним модно по ссылке на наш сайт.