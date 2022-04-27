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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» установила любопытное всеевропейское достижение

27 Апреля 2022 • 22:59 Комментировать
Аталанта
4:4
Торино
окончен

«Аталанта» является самым разнообразным клубом среди всех выступающих в пяти лучших европейских чемпионатов команд, об этом свидетельствует любопытная статистика. Дело в том, что уже пять полузащитников команды забили в этом сезоне по три гола и более, и столь разнообразной и универсальной полузащиты нет ни в одной другой команде среди всех выступающих в пяти лучших европейских чемпионатах.

Сейчас «Аталанта» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А и в настоящий момент команда играет с «Торино» отложенный матч 20-го тура против «Торино», следить за ним модно по ссылке на наш сайт.

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окончен Фиорентина 0:4 Удинезе 1.65 4.05 5.00
Идет 96 минута Болонья 2:1 Интер Милан 6.20 4.60 1.50
окончен Аталанта 4:4 Торино 1.64 4.20 5.20
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