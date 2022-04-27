«Рома» и Мхитарян ещё не согласовали одну деталь, но в клубе уверены в успешном исходе переговоров

Итальянская «Рома» и полузащитник Генрих Мхитарян продолжают вести переговоры о продлении контракта.

Стороны крайне близки к заключению соглашения, но пока не урегулировали одну деталь – длительность контракта. 33-летний армянский футболист надеется продлить сотрудничество с клубом на два года, в то время как руководство римлян предлагает ему контракт на один год с возможностью автоматического продления ещё на один сезон, информирует авторитетный журналист Николо Скира.

При этом, как утверждает источник, в клубе уверены, что обсуждения в итоге завершатся успехом.

Генрих Мхитарян провёл в текущем сезоне 42 матча, в которых забил 5 голов и 9 раз ассистировал.