Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» и Мхитарян ещё не согласовали одну деталь, но в клубе уверены в успешном исходе переговоров

27 Апреля 2022 • 21:14 Комментировать
Рома
...
Болонья
1.40 4.70 7.70
01.05 21:45

Итальянская «Рома» и полузащитник Генрих Мхитарян продолжают вести переговоры о продлении контракта.

Стороны крайне близки к заключению соглашения, но пока не урегулировали одну деталь – длительность контракта. 33-летний армянский футболист надеется продлить сотрудничество с клубом на два года, в то время как руководство римлян предлагает ему контракт на один год с возможностью автоматического продления ещё на один сезон, информирует авторитетный журналист Николо Скира.

При этом, как утверждает источник, в клубе уверены, что обсуждения в итоге завершатся успехом.

Генрих Мхитарян провёл в текущем сезоне 42 матча, в которых забил 5 голов и 9 раз ассистировал.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Генрих Мхитарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА БОЛОНЬЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Фиорентина 0:4 Удинезе 1.65 4.05 5.00
Идет 47 минута Болонья 1:1 Интер Милан 6.20 4.60 1.50
Идет 45 минута Аталанта 2:2 Торино 1.64 4.20 5.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Апреля
21:57 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин признался, что на него выходили из «Наполи» с просьбой осуществить трансфер Кварацхелии
21:14 · Италия. Серия А
«Рома» и Мхитарян ещё не согласовали одну деталь, но в клубе уверены в успешном исходе переговоров
21:02 · Италия. Серия А
Шкриньяр: «Мы настроены вернуть себе первое место»
21:00 · Италия. Серия А
«Фиорентина» потерпела крах в матче с «Удинезе»
20:49 · Италия. Серия А
Йович может сменить «Реал» на «Интер»
20:45 · Италия. Серия А
«Аталанта» — «Торино»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:2
20:45 · Италия. Серия А
«Болонья» — «Интер» Милан: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
19:07 · Италия. Серия А
Кокорин остался в запасе «Фиорентины» на матч с «Удинезе»
18:58 · Италия. Серия А
Де Лаурентис о Кварацхелии: «Я буду называть его Джорджо»
18:44 · Италия. Серия А
Президент «Наполи» принес извинения болельщикам
18:38 · Италия. Серия А
Луис Альберто устроил вечеринку для игроков «Лацио»
18:30 · Италия. Серия А
«Фиорентина» — «Удинезе»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:4
17:39 · Англия. Премьер-лига
«Милан» увернулся от опции обязательного выкупа Бакайоко
17:24 · Италия. Серия А
«Ювентус», «Барселона» и «Реал» могут исключить из Лиги чемпионов в сезоне 2023-24 1
17:15 · Италия. Серия А
Паоло Дзанетти уволен с поста главного тренера «Венеции»
Все новости
Рекомендуем