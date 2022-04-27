Кокорин остался в запасе «Фиорентины» на матч с «Удинезе»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин начнет матч перенесенного 20-го тура Серии А против «Удинезе» на скамейке запасных.

В этом сезоне 30-летний россиянин принял участие в семи матчах «фиалок» по всех турнирах. Ни в одной игре он не смог отметиться результативными действиями. Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» зимой 20220 года за 4, 5 миллиона евро. Сейчас его трансферная стоимость составляет 900 тысяч евро.

Встреча «Фиорентина» - «Удинезе» состоится во Флоренции, сегодня, 27 апреля. Начало – в 19:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.

После первого тайма хозяева проигрывают со счетом 0:2.