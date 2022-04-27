Луис Альберто устроил вечеринку для игроков «Лацио»

Луис Альберто устроил эксклюзивную вечеринку для игроков и сотрудников «Лацио», чтобы собрать всех вместе перед окончанием сезона.

У 29-летнего испанского полузащитника были свои взлеты и падения под руководством Маурицио Сарри в этом сезоне, но все, наконец, начинает налаживаться, и бывший игрок «Ливерпуля» теперь может показать все свои лучшие качества под руководством 63-летнего итальянского тренера.

Как сообщает Radiosei, Луис Альберто вчера устроил эксклюзивную вечеринку в своем доме, на которую были приглашены все игроки и персонал «Лацио». Он превратил свою виллу в Ольгиате в мероприятие на испанскую тематику, попросив гостей носить строго красную или черную одежду, чтобы соответствовать теме фламенго.

Отмечается, что на мероприятии отсутствовали лишь двое: главный тренер Сарри, который вообще не любит подобные встречи, и Франческо Ачерби, который, возможно, покинет команду в летнее межсезонье.