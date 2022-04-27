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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус», «Барселона» и «Реал» могут исключить из Лиги чемпионов в сезоне 2023-24

27 Апреля 2022 • 17:24 Комментировать (1)

По данным La Gazzetta dello Sport, «Ювентус», «Барселона» и «Реал» могут быть исключены из Лиги чемпионов в сезоне 2023–2024, если откажутся от санкций УЕФА в отношении Суперлиги.

Три клуба по-прежнему формально участвуют в Суперлиге, которая была запущена 12 элитными европейскими клубами год назад, но распалась в течение 48 часов.

На прошлой неделе Коммерческий суд в Мадриде отменил судебный запрет, наложенный на УЕФА, а это означает, что руководящий орган европейского футбола теперь может налагать санкции на эти три клуба.

Однако, как сообщает La Gazzetta dello Sport, УЕФА пока не будет предпринимать никаких действий. Новое слушание состоится в мадридском суде 14 июня, а Суд Европейского союза не вынесет свой вердикт о легитимности Суперлиги до 2023 года.

Тем не менее, в 2023 году УЕФА может иметь право наложить штраф в размере 15 миллионов евро на трех грандов европейского футбола. Если клубы не согласятся с решением федерации, она может лишить их права участия в главном еврокубке.

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