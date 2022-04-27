Паоло Дзанетти уволен с поста главного тренера «Венеции»

«Венеция» уволила главного тренера Паоло Дзанетти. Клуб потерпел в Серии А восемь поражений подряд. За последние 20 туров они выиграли всего один раз, сыграв четыре раза в ничью. Тем не менее, клуб еще не потерял шансов сохранить место в высшем дивизионе Италии.

Президент клуба Дункан Нидерауэр прокомментировал решение уволить Дзанетти:

«Мы все разделяем заслуги в успехе предыдущей кампании, но мы также должны взять на себя ответственность за неудачи нынешней. Мы стараемся изо всех сил бороться до конца, и делаем все необходимое для достижения этого чуда. Наши болельщики не заслуживают ничего, кроме этого», - заявил он.

На данный момент «Венеция» занимает 20- место в таблице, отставая на 6 очков от «Кальяри», который находится на 17-й позиции.