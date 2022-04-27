Агент Видаля ведет переговоры с «Фламенго»

Агент полузащитника «Интера» Артуро Видаля ведет переговоры о переходе игрока в бразильский «Фламенго». Gazzetta dello Sport сообщает, что чилиец уже сказал своему агенту Фернандо Феличевичу начать переговоры с бразильским клубом.

«Интер» может расторгнуть контракт с 34-летним футболистом, заплатив неустойку, и как только это произойдет, футболист перейдет в бразильский клуб, сообщает источник.

Ранее футболист заявлял, что хотел бы закончить карьеру во «Фламенго», за что был оштрафован руководством «Интера».

В этом сезоне Видаль провел в Серии А 25 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.