Защитник «Милана» Алессио Романьоли стал трансферной целью «Барселоны», сообщает AS. 27-летний центральный защитник может перейти в каталонский клуб на правах свободного агента. Его контракт с «Миланом» заканчивается летом и стороны не пришли к согласию по его продлению.

Сообщается, что «Барса», по-видимому, некоторое время следила за Романьоли и директор клуба Матеу Алемани уже лично ведет переговоры по переходу итальянского защитника. Еще одним фактором в пользу «Барсы» является то, что агентом Романьоли является Мино Райола, человек, у которого прекрасные отношения с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.