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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» не планирует подписывать Пьянича

27 Апреля 2022 • 13:56 Комментировать

Руководители миланского «Интера» не собираются подписывать боснийского полузащитника Миралема Пьянича, который сейчас выступает в «Бешикташе».

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, миланская команда не интересуется 32-летним боснийским футболистом, хотя в прессе недавно были слухи о том, что «Интер» может летом подписать Миралема. Напомним, что права на Пьянича принадлежат «Барселона», но сейчас босниец на правах аренды выступает в «Бешикташе».

В этом сезоне Миралем Пьянич провёл в турецком чемпионате 20 поединков, в которых отметился двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Миралем Пьянич
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