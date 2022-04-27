«Интер» не планирует подписывать Пьянича

Руководители миланского «Интера» не собираются подписывать боснийского полузащитника Миралема Пьянича, который сейчас выступает в «Бешикташе».

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, миланская команда не интересуется 32-летним боснийским футболистом, хотя в прессе недавно были слухи о том, что «Интер» может летом подписать Миралема. Напомним, что права на Пьянича принадлежат «Барселона», но сейчас босниец на правах аренды выступает в «Бешикташе».

В этом сезоне Миралем Пьянич провёл в турецком чемпионате 20 поединков, в которых отметился двумя результативными передачами.