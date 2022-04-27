Мерет может покинуть «Наполи»

Голкипер «Наполи» Алекс Мерет летом может покинуть клуб, сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, в услугах итальянца заинтересованы в «Торино». Спортивный директор туринского клуба Давиде Вагнати знаком с Меретом ещё со времён «Спала».

Вратарь перешёл в «Наполи» в 2019 году из «Удинезе» за €26 млн. Его контракт истекает летом следующего года.

В текущем сезоне 25-летний страж ворот провёл за «неаполетанцев» 14 матчей во всех турнирах, пропустил 23 мяча и три раза оставил свои ворота сухими. Его цена на Transfermarkt составляет €12 млн.