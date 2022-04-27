Липпи ждёт сюрпризов в последних турах чемпионата Италии

Знаменитый итальянский наставник Марчело Липпи уверен в том, что последние туры итальянской Серии А сложатся самым непредсказуемым образом. Липпи надеется на борьбу за чемпионский титул до самого конца сезона, его очень вдохновляют выступления «Милана», но в то же время расстраивает «Ювентус».

- «Милан» и «Интер» очень близки. Похоже, что у «Интера» легкое преимущество. но это лишь теоретически, им еще надо сыграть матч. В этом сезоне я ждал большего от «Ювентуса», но они сыграли бледно. Тем не менее, я считаю, что Аллегри заслуживает доверия и он должен продолжать работу с командой, - заявил Липпи в интервью Radio Anch'io lo sport.