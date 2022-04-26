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Чемпионат Италии. Серия А

«Салернитана» намерена оставить у себя Бохинена

26 Апреля 2022 • 22:25 Комментировать
Аталанта
...
Салернитана
1.27 5.80 11.00
02.05 21:45

Итальянская «Салернитана» намерена сохранить у себя норвежского полузащитника Эмиля Бохинена, который был взят в аренду прошлой зимой. Это случится, если клубу удастся остаться в высшей лиге итальянского футбола - в таком случае будет активирован пункт об обязательном выкупе Бохинена, что устраивает клуб.

Впрочем, как сообщает ITAsportPress, «Салернитана» готова побороться за футболиста даже в случае, если прописку в Серии А сохранить не получится. Проблема в том, что Бохинен интересен и другим клубам, а потому вполне может заинтересоваться альтернативными предложениями. А вот вероятность возвращения в Россию для него практически исключена.

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Евро-Футбол.Ру,
Салернитана Эмиль Бохинен
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АТАЛАНТА САЛЕРНИТАНА
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