«Салернитана» намерена оставить у себя Бохинена

Итальянская «Салернитана» намерена сохранить у себя норвежского полузащитника Эмиля Бохинена, который был взят в аренду прошлой зимой. Это случится, если клубу удастся остаться в высшей лиге итальянского футбола - в таком случае будет активирован пункт об обязательном выкупе Бохинена, что устраивает клуб.

Впрочем, как сообщает ITAsportPress, «Салернитана» готова побороться за футболиста даже в случае, если прописку в Серии А сохранить не получится. Проблема в том, что Бохинен интересен и другим клубам, а потому вполне может заинтересоваться альтернативными предложениями. А вот вероятность возвращения в Россию для него практически исключена.