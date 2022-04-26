Пирло рассказал о безумном поступке Гаттузо

Бывший полузащитник «Милана» Андреа Пирло рассказал о том, как в 2007 году его одноклубник и партнёр по сборной Италии Дженнаро Гаттузо на спор съел улитку.

«Однажды мы заключили пари. Мы предложили Гаттузо съесть живьём большую улитку без панциря за 10000 евро. Он взял улитку и проглотил её, после чего захотел убить всех нас», — приводит слова Пирло Daily Mail.

После завершения игровой карьеры в 2013 году Гаттузо занялся тренерской деятельностью. Он возглавлял такие клубы, как «Милан» и Наполи». Последним местом работы итальянского наставника была «Фиорентина», которую он покинул в июне прошлого года, не проработав с «фиалками» и одного месяца.

Пирло после завершения карьеры так же стал тренером. Единственным и последним на сегодняшний день местом работы молодого специалиста является «Ювентус».