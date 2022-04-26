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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» хочет летом переманить тренера «Аталанты»

26 Апреля 2022 • 12:54 Комментировать

Руководители «Наполи» хотят этим летом попробовать переманить главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

По информации авторитетного издания Gazzetta dello Sport, эксцентричный владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис собирается уволить Лучано Спаллетти и пригласить на его место опытного наставника «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Стоит отметить, что бергамаски не собираются в ближайшее время расставаться с опытным специалистом.

Напомним, что на данный момент неаполитанский клуб под шефством Спаллетти занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Серия А Наполи Джан Пьеро Гасперини
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