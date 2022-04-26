Ди Марию не устраивают условия, которые предлагает «Ювентус»

«Ювентус» заинтересован в подписании полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии, сообщает журналист Экрем Конур в своих социальных сетях.

По информации источника, руководство парижского клуба предлагает 34-летнему аргентинцу контракт по схеме 1+1, однако сам футболит намерен подписать соглашение на три года.

Напомним, что контракт вингера с парижанами истекает летом нынешнего года. Благодаря этому, по окончании сезона он станет свободным агентом и сможет самостоятельно выбрать свой будущий клуб.

В текущем сезоне Ди Мария провёл за французскую команду 27 матчей, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач. За «ПСЖ» аргентинец выступает с 2015 года. Ранее он защищал цвета «Бенфики», «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала», в составе которого выиграл Лигу чемпионов в 2014 году.