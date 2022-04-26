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Чемпионат Италии. Серия А

Жоржиньо может вернуться в Италию

26 Апреля 2022 • 11:33 Комментировать

Полузащитник «Челси» Жоржиньо является главной трансферной целью для «Ювентуса», сообщает Calciomercato.

По информации источника, представители туринского клуба уже встречались с агентом игрока. В Жоржиньо главный тренер «зебр» Массимилиано Аллегри видит возможность перестроить команду, чтобы снова привести её к победам. Для осуществления подобного трансфера, «Ювентусу» будет необходимо расстаться со своим полузащитником Артуром, которым активно интересовался «Арсенал».

Жоржиньо выступал в Италии за «Верону» и «Наполи». В «Челси» он перешёл из неаполитанского клуба в 2018 году за €57 млн. Его контракт с «аристократами» истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне 30-летний итальянец провёл за лондонский клуб 42 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи. Цена игрока на Transfermarkt оценивается в €45 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Жоржиньо
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