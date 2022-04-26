Кьеллини: Моя историю любви с «Ювентусом» ещё не закончилась

Опытнейший итальянский защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился с журналистами своими планами на будущее.

Кьеллини заявил, что его история любви с туринской командой ещё не закончилась и вообще никогда не закончится. Защитник отметил, что сейчас «Ювентусу» нужно сохранить за собой место в топ-4 в Серии А и выиграть Кубок Италии, а все решения он будет принимать уже после окончания сезона.

Напомним, что до этого в прессе ходили слухи о том, что защитник летом может перебраться в один из клубов МЛС. В этом сезоне Кьеллини провёл в итальянской лиге 18 поединков.