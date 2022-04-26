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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хочет подписать полузащитника «Атлетика»

26 Апреля 2022 • 08:53 Комментировать

Испанский полузащитник «Атлетика» из Бильбао Икер Муньяин может в летнее трансферное окно перебраться в итальянский чемпионат.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, 29-летний испанский футболист летом может перебраться в туринский «Ювентус». Представители туринского клуба в ближайшее время проведут переговоры с «Атлетиком» по поводу возможного трансфера игрока. Напомним, что действующее соглашение Муньяина с командой из Бильбао рассчитано до июня 2024 года.

В этом сезоне Икер Муньяин провёл в испанской лиге 30 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и девятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетик Бильбао Икер Муньяин
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