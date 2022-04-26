«Наполи» хочет получить за Осимхена 100 млн евро

Руководители «Наполи» хотят выручить с продажи нигерийского нападающего Виктора Осимхена очень солидную сумму.

По информации издания The Guardian, за 23-летнего нигерийского футболиста боссы неаполитанской команды планируют получить не менее 100 миллионов евро. Сам игрок хотел бы попробовать свои силы в АПЛ. В услугах Осимхена заинтересованы «Арсенал» и «Ньюкасл», но Виктор больше склоняется к переходу в лондонский клуб.

Напомним, что в этом сезоне Виктор Осимхен провёл в итальянской лиге 23 матча, в которых отметился 12 забитыми мячами и одним ассистом.