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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» хочет получить за Осимхена 100 млн евро

26 Апреля 2022 • 08:23 Комментировать

Руководители «Наполи» хотят выручить с продажи нигерийского нападающего Виктора Осимхена очень солидную сумму.

По информации издания The Guardian, за 23-летнего нигерийского футболиста боссы неаполитанской команды планируют получить не менее 100 миллионов евро. Сам игрок хотел бы попробовать свои силы в АПЛ. В услугах Осимхена заинтересованы «Арсенал» и «Ньюкасл», но Виктор больше склоняется к переходу в лондонский клуб.

Напомним, что в этом сезоне Виктор Осимхен провёл в итальянской лиге 23 матча, в которых отметился 12 забитыми мячами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Наполи Виктор Осимхен
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