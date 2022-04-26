Аллегри: «Важная победа»

В последнем матче 34-го тура итальянского чемпионата «Ювентус» переиграл в гостевом матче «Сассуоло». Победа получилась волевой - гости уступали в счете, но сумели переломить ход игры благодаря голам Дибалы и Кина. Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что это была очень важная победа.

- Первый тайм был слабым, второй - лучше. Хочу похвалить команду, за исключением некоторых моментов в самом конце игры. Есть такие нюансы, которые должны понимать и молодые, потому что секундная растерянность может обернуться неудачей. Но в целом, я доволен, это важная победа, - заявил Аллегри, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.