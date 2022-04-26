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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Важная победа»

26 Апреля 2022 • 00:54 Комментировать

В последнем матче 34-го тура итальянского чемпионата «Ювентус» переиграл в гостевом матче «Сассуоло». Победа получилась волевой - гости уступали в счете, но сумели переломить ход игры благодаря голам Дибалы и Кина. Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что это была очень важная победа.

- Первый тайм был слабым, второй - лучше. Хочу похвалить команду, за исключением некоторых моментов в самом конце игры. Есть такие нюансы, которые должны понимать и молодые, потому что секундная растерянность может обернуться неудачей. Но в целом, я доволен, это важная победа, - заявил Аллегри, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Сассуоло
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окончен Сассуоло 1:2 Ювентус 3.95 3.85 1.87
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