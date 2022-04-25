Дибала догнал Роналду по количеству голов за «Ювентус»

В последнем матче 34-го тура итальянского чемпионата туринский «Ювентус» играет на выезде с «Сассуоло». Туринцы пропустили первыми, но на последней минуте первого тайма Пауло Дибала отлично приложился к мячу и своим фирменным ударом вогнал его в сетку.

Это был 81 гол выступающего за «Ювентус» с 2015 года Дибалы, и он вошел в десятку лучших бомбардиров клуба за всю его историю. Правда, пока что Дибала делит это место с Криштиану Роналду, выступавшим в «Юве» с 2018 по 2021 год. Но у аргентинца, который летом также покинет клуб, еще есть время забить парочку мячей.