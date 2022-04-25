В «Аталанте» верят в Гасперини

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини пользуется поддержкой директора команды Умберто Марино, несмотря на то, что бергамаски могут остаться без еврокубков в следующем сезоне.

Марино заявил, что верит в Гасперини и его позиция в клубе не подлежит сомнению. По словам директора команды, вектор команды будет неизменным и команда будет двигаться по тому направлению, которое дал Гасперини.

«Аталанта» после 33 матчей набрала 54 очка и располагается на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. До зоны еврокубков команда отстает на два очка.