«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» хотят приобрести Милинковича-Савича

«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» готовы купить полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

По информации Il Messaggero, клубы готовы выложить за футболиста порядка 65 миллионов евро.

Издание сообщает, что агент игрока был замечен на встрече вместе с президентом «Лацио» Клаудио Лотито.

27-летний сербский полузащитник в нынешнем сезоне принял участие в 43 матчах, забил девять мячей и отдал двенадцать голевых передач во всех турнирах. Сергей Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с лета 2015 года, контракт игрока рассчитан до июля 2024 года.