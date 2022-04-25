Абрахам: «Моуриньо для меня, как отец, он отлично понимает своих футболистов»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам рассказал о том, как наставник команды Жозе Моуриньо уговаривал его переехать в Италию.

«Он мне сказал: «Ты останешься в дождливой Англии или поедешь в солнечный Рим?» Мы засмеялись, а потом он говорит: «Я серьёзно». Моуриньо сказал, что возможность проявить себя в Италии — лучший вариант для меня прямо сейчас. Это позволит стать узнаваемым во всём мире», — приводит слова Абрахама официальный сайт УЕФА.

Нападающий отметил, что всегда относился к португальскому специалисту, как к отцу, который умеет заводить команду и отлично понимает своих футболистов, придавая им ощущение спортивного голода и жажды новых побед.

Напомним, Абрахам перешёл в «Рому» из «Челси» в августе прошлого года за 40 миллионов евро. В текущем сезоне форвард сборной Англии провёл в составе римлян 46 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал пять результативных передач.