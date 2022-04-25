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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» поднимет зарплату своему ключевому игроку

25 Апреля 2022 • 09:17 Комментировать

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали является ключевым игроком клуба, сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, клуб не будет рассматривать трансферных предложений о покупке молодого итальянца. Кроме того, ему поднимут зарплату. Сам игрок хочет остаться в миланском клубе надолго. Его нынешний контракт рассчитан до 2026 года.

Тонали перешёл в стан «россонери» в 2020 году из «Брешии». Сначала его взяли в аренду на сезон за €10 млн, а на следующий сезон выкупили за €6,9 млн. Сейчас игрок оценивается в €40 млн.

В текущем сезоне 21-летний итальянец провёл за клуб 41 матч во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сандро Тонали
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