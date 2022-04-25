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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Попробуем выиграть всё»

25 Апреля 2022 • 00:13 Комментировать

«Милан» одержал волевую победу над «Лацио» в матче 34-го тура итальянской Серии А. Эта победа позволила команде Стефано Пиоли вернуть себе первое место в турнирной таблице, и специалист очень доволен. «Интер» имеет на два очка меньше, но у него также есть и матч в запасе.

- Мы довольны и счастливы, мы выиграли у соперника, который создавал нам проблемы. Это очень важная победа, и мои игроки действовали сегодня как львы. Остаются еще четыре тура, четыре матча, и мы попробуем выиграть все оставшиеся игры. Надо верить в возможность до последнего, - заявил Стефано Пиоли, слова которого цитирует ITASportPress.

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Милан Стефано Пиоли
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окончен Дженоа 1:0 Кальяри 2.07 3.25 3.90
окончен Лацио 1:2 Милан 2.90 3.40 2.45
25.04  21:45 Сассуоло ... Ювентус 4.10 3.95 1.84
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