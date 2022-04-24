Бадель: «Мой гол должен поднять нам настроение перед дерби»

В 34-м туре итальянского чемпионата Серии А «Дженоа» одержал вторую победу при немецком наставнике Александре Блессине, оставив не у дел «Кальяри». Единственный мяч в этой игре был забит за минуту до ее окончания - отличился сербский футболист «Дженоа» Милан Бадель.

В следующем туре «Дженоа» предстоит сыграть с земляками из «Сампдории», и Бадель верит, что его успех поднимет боевой дух команды.

- Очень важный гол. Если бы не победили, то оказались бы уже одной ногой в Серии Б. Этот гол принес три очка, а также толику уверенности перед дерби с «Сампдорией», который крайне важен по целому ряду причин, - заявил Бадель, слова которого прозвучали в эфире телеканала DAZN.