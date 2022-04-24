Блессин: «Мы проявили терпение»

Гол Милана Баделя принес «Дженоа» победу над прямым конкурентом в борьбе за место в Серии А - «Кальяри». Это была вторая победа «Дженоа» при новом тренере Александре Блессине, который сменил на этом посту Андрея Шевченко. В предыдущий раз «Дженоа» выиграл у «Торино», а сейчас огорчил гостей с Сардинии. Блессин доволен результатом.

- Мы проявили терпение, и дождались своего шанса. Это была битва, как и ожидалось. Милан очень важен для нас. Он забил победный гол, но не будем забывать про усилия всей команды. Теперь нас ждет матч с другим принципиальным соперником - «Сампдорией», - заявил Блессин, слова которого цитирует ITASportPress.