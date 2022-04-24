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Чемпионат Италии. Серия А

Блессин: «Мы проявили терпение»

24 Апреля 2022 • 21:55 Комментировать
Дженоа
1:0
Кальяри
окончен

Гол Милана Баделя принес «Дженоа» победу над прямым конкурентом в борьбе за место в Серии А - «Кальяри». Это была вторая победа «Дженоа» при новом тренере Александре Блессине, который сменил на этом посту Андрея Шевченко. В предыдущий раз «Дженоа» выиграл у «Торино», а сейчас огорчил гостей с Сардинии. Блессин доволен результатом.

- Мы проявили терпение, и дождались своего шанса. Это была битва, как и ожидалось. Милан очень важен для нас. Он забил победный гол, но не будем забывать про усилия всей команды. Теперь нас ждет матч с другим принципиальным соперником - «Сампдорией», - заявил Блессин, слова которого цитирует ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Александр Блессин
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окончен Эмполи 3:2 Наполи 5.10 4.15 1.63
окончен Болонья 2:2 Удинезе 2.95 3.20 2.50
окончен Дженоа 1:0 Кальяри 2.07 3.25 3.90
Идет 45 минута Лацио 1:0 Милан 2.85 3.40 2.55
25.04  21:45 Сассуоло ... Ювентус 4.10 3.95 1.84
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