«Болонья» на своём поле сыграла вничью с «Удинезе»

«Болонья» в матче 34-го тура не смогла на своём поле переиграть «Удинезе». Встреча завершилась боевой ничьей со счётом 2:2.
Голами за «Болонью» отметились Аарон Хикки и Никола Сансоне. За «Удинезе» голами отличились Дестини Удоги и Исаак Саксесс.
Ничейный результат позволил «Удинезе» остаться на 12-й строчке, «Болонья» идёт следом, имея в активе на один балл меньше.
Протокол игры
|(1:0) Хики Аарон6'
|25'Удоги Дестини (1:1)
|46'Саксесс Исаак (1:2)
|(2:2) Сансоне Никола59'
Барди Франческо•Бонифаци Кевин•Бинкс Луис 57' (Сансоне Никола ( 57' ) • 70'Теате Артур•Хики Аарон 75' (М'Байе Ибрахим ( 75') •Домингес Николас 57' (Эбишер Мишель ( 57') •Сванберг Маттиас 75' (Виола Николас ( 75') •Сориано Роберто 87' (Фальчинелли Диего ( 87') •Де Сильвестри Лоренцо • 82'Орсолини Риккардо•Барроу Муса
Сильвестри Марко•Бекао Родриго•Мари Пабло•Перес Неуэн • 30'Молина Науэль•Арслан Толгай-Али 63' (Самарджич Лазар ( 63') •Уолас Соуза•Макенго Жан-Виктор•Удоги Дестини•Делофеу Херард 87' (Пуссетто Игнасио ( 87' ) • 90'Саксесс Исаак
24 апреля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).