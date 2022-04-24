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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» на своём поле сыграла вничью с «Удинезе»

24 Апреля 2022 • 21:51 Комментировать
Болонья
2:2
Удинезе
окончен

«Болонья» в матче 34-го тура не смогла на своём поле переиграть «Удинезе». Встреча завершилась боевой ничьей со счётом 2:2.

Голами за «Болонью» отметились Аарон Хикки и Никола Сансоне. За «Удинезе» голами отличились Дестини Удоги и Исаак Саксесс.

Ничейный результат позволил «Удинезе» остаться на 12-й строчке, «Болонья» идёт следом, имея в активе на один балл меньше.

Протокол игры  
Болонья 2:2Удинезе
(1:0) Хики Аарон6'   
  25'Удоги Дестини (1:1)
  46'Саксесс Исаак (1:2)
(2:2) Сансоне Никола59'   
Барди ФранческоБонифаци КевинБинкс Луис  57' (Сансоне Никола (  57'   70') Теате АртурХики Аарон  75' (М'Байе Ибрахим (  75') Домингес Николас  57' (Эбишер Мишель (  57') Сванберг Маттиас  75' (Виола Николас (  75') Сориано Роберто  87' (Фальчинелли Диего (  87') Де Сильвестри Лоренцо   82'Орсолини РиккардоБарроу Муса
Запасные: Молла МаркоБаньолини НиколаСтиванелло РиккардоКасиус ДенсоРаймондо АнтониоСиниша МихайловичДейкс МитчеллСантандер Федерико
Сильвестри МаркоБекао РодригоМари ПаблоПерес Неуэн   30'Молина НауэльАрслан Толгай-Али  63' (Самарджич Лазар (  63') Уолас СоузаМакенго Жан-ВикторУдоги ДестиниДелофеу Херард  87' (Пуссетто Игнасио (  87'   90') Саксесс Исаак
Запасные: Гаспарини МануэльЯяло МатоПаделли ДаниэлеБенкович ФилипНюйтинк БрэмСоппи БрэндонЗеегелаар МарвинНесторовски Илья
24 апреля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

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окончен Эмполи 3:2 Наполи 5.10 4.15 1.63
окончен Болонья 2:2 Удинезе 2.95 3.20 2.50
окончен Дженоа 1:0 Кальяри 2.07 3.25 3.90
Идет 45 минута Лацио 1:0 Милан 2.85 3.40 2.55
25.04  21:45 Сассуоло ... Ювентус 4.10 3.95 1.84
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