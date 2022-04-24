«Болонья» на своём поле сыграла вничью с «Удинезе»

«Болонья» в матче 34-го тура не смогла на своём поле переиграть «Удинезе». Встреча завершилась боевой ничьей со счётом 2:2.

Голами за «Болонью» отметились Аарон Хикки и Никола Сансоне. За «Удинезе» голами отличились Дестини Удоги и Исаак Саксесс.

Ничейный результат позволил «Удинезе» остаться на 12-й строчке, «Болонья» идёт следом, имея в активе на один балл меньше.