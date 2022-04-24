Инсинье настиг Гамшика

Заработав лишь очко в трех последних матчах, «Наполи» серьезно осложнил себе задачу борьбы за титул. Последний удар был получен в 34-м туре в гостевом сражении с «Эмполи» - во втором тайме хозяева переломили исход игры и выиграли 3:2.

А вот покидающему клуб в конце сезона Лоренцо Инсинье игра принесла причины для личного удовлетворения - он забил свой 121-й гол в футболке «Наполи» во всех турнирах и сравнялся по этому показателю с Мареком Гамшиком.

Впереди лишь Дрис Мертенс, но настичь его Инсинье вряд ли сумеет - бельгиец забил целых 146 голов. Ну а четвертое место теперь занимает Диего Армандо Марадона - 115 голов, но ценность их куда как выше, потому что голы Марадоны приносили «Наполи» все самые значимые трофеи в истории клуба - два Скудетто и Кубок УЕФА.