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Чемпионат Италии. Серия А

Доннарумма пожелал победы бывшим партнёрам по команде

24 Апреля 2022 • 21:14 Комментировать (1)

«Милан» ведет борьбу за чемпионский титул в Серии А, и Джанлуиджи Доннарумма, хотя и покинул команду в прошлом году, продолжает болеть за нее. Воспитанник «россонери» похвалил работу главного тренера клуба Стефано Пиоли, а также попытался мотивировать своих бывших партнеров по команде.

«Милан» идет вторым в турнирной таблице чемпионата Италии, уступая лидирующему «Интеру» одно очко.

- Я хочу видеть «Милан» чемпионом Италии. Переживаю вместе с бывшими партнерами по команде, желаю им победы потому что они проводят отменный сезон, а Пиоли делает отличную работу, - заявил Доннарумма, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Джанлуиджи Доннарумма
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окончен Дженоа 1:0 Кальяри 2.07 3.25 3.90
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25.04  21:45 Сассуоло ... Ювентус 4.10 3.95 1.84
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