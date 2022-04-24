Доннарумма пожелал победы бывшим партнёрам по команде

«Милан» ведет борьбу за чемпионский титул в Серии А, и Джанлуиджи Доннарумма, хотя и покинул команду в прошлом году, продолжает болеть за нее. Воспитанник «россонери» похвалил работу главного тренера клуба Стефано Пиоли, а также попытался мотивировать своих бывших партнеров по команде.

«Милан» идет вторым в турнирной таблице чемпионата Италии, уступая лидирующему «Интеру» одно очко.

- Я хочу видеть «Милан» чемпионом Италии. Переживаю вместе с бывшими партнерами по команде, желаю им победы потому что они проводят отменный сезон, а Пиоли делает отличную работу, - заявил Доннарумма, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.