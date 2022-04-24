«Дженоа» вырвал победу у «Кальяри» в концовке матча и может сохранить прописку в Серии А

«Дженоа» обыграл «Кальяри» (1:0) в матче 34-го тура чемпионата Италии и с новой силой возобновил интригу в борьбе за выживание.
Победу «Дженоа» принёс Милан Бадель, который забил гол на 89-й минуте.
Победа позволила «Дженоа» с 25-ю очками обосноваться на 19-й строчке, а «Кальяри» – прямой конкурент в борьбе за спасительную 17-ю строчку – имеет в активе на три зачётных балла больше.
Протокол игры
Сиригу Сальваторе•Френнруп Мортен • 84'Бани Маттиа•Эстигор Лео•Васкес Хоан•Стураро Стефано 61' 81' (Йебоа Келвин ( 81') •Бадель Милан•Амири Надим 46' (Дестро Маттиа ( 46' ) • 49'Гальдамес Пабло•Портанова Маноло 60' (Мелегони Филиппо ( 60') •Экубан Калеб 60' (Гудмундссон Альберт ( 60')
Краньо Алессио•Альтаре Джорджо•Чеппители Лука 82' (Нандес Найтан ( 82') •Карбони Андреа•Белланова Рауль 82' (Валюкевич Себастьян ( 82') •Марин Рэзван•Грасси Альберто 71' 77' (Рог Марко ( 77') •Дейола Алессандро•Далберт Эстеван•Кейта Бальде 73' (Паволетти Леонардо ( 73') •Педро Жоао 41'
24 апреля. Стадион "Луиджи Феррарис".