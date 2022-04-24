«Дженоа» вырвал победу у «Кальяри» в концовке матча и может сохранить прописку в Серии А

«Дженоа» обыграл «Кальяри» (1:0) в матче 34-го тура чемпионата Италии и с новой силой возобновил интригу в борьбе за выживание.

Победу «Дженоа» принёс Милан Бадель, который забил гол на 89-й минуте.

Победа позволила «Дженоа» с 25-ю очками обосноваться на 19-й строчке, а «Кальяри» – прямой конкурент в борьбе за спасительную 17-ю строчку – имеет в активе на три зачётных балла больше.