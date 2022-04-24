Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Дженоа» вырвал победу у «Кальяри» в концовке матча и может сохранить прописку в Серии А

24 Апреля 2022 • 20:55 Комментировать
Дженоа
1:0
Кальяри
окончен

«Дженоа» обыграл «Кальяри» (1:0) в матче 34-го тура чемпионата Италии и с новой силой возобновил интригу в борьбе за выживание.

Победу «Дженоа» принёс Милан Бадель, который забил гол на 89-й минуте.

Победа позволила «Дженоа» с 25-ю очками обосноваться на 19-й строчке, а «Кальяри» – прямой конкурент в борьбе за спасительную 17-ю строчку – имеет в активе на три зачётных балла больше.

Протокол игры  
Дженоа 1:0Кальяри
Сиригу СальватореФреннруп Мортен   84'Бани МаттиаЭстигор ЛеоВаскес ХоанСтураро Стефано   61'  81' (Йебоа Келвин (  81') Бадель МиланАмири Надим  46' (Дестро Маттиа (  46'   49') Гальдамес ПаблоПортанова Маноло  60' (Мелегони Филиппо (  60') Экубан Калеб  60' (Гудмундссон Альберт (  60')
Запасные: Шемпер АдрианВодишек РокХефти СильванМазиелло АндреаГильоне ПаолоЭрнани АзеведоКалафьори Рикардо
Краньо АлессиоАльтаре ДжорджоЧеппители Лука  82' (Нандес Найтан (  82') Карбони АндреаБелланова Рауль  82' (Валюкевич Себастьян (  82') Марин РэзванГрасси Альберто   71'  77' (Рог Марко (  77') Дейола АлессандроДалберт ЭстеванКейта Бальде  73' (Паволетти Леонардо (  73') Педро Жоао   41'
Запасные: Базелли ДаниэлеЛикояннис ХараламбосДзаппа ГабриэлеРадунович БорисСтротман КевинПерейро ГастонГольданига ЭдоардоАрести Симоне
24 апреля. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Кальяри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Салернитана 2:1 Фиорентина 5.50 3.90 1.65
окончен Эмполи 3:2 Наполи 5.10 4.15 1.63
окончен Болонья 2:2 Удинезе 2.95 3.20 2.50
окончен Дженоа 1:0 Кальяри 2.07 3.25 3.90
24.04  21:45 Лацио ... Милан 2.85 3.40 2.55
25.04  21:45 Сассуоло ... Ювентус 4.10 3.95 1.84
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Апреля
21:39 · Италия. Серия А
Инсинье настиг Гамшика
21:15 · Италия. Серия А
«Лацио» — «Милан»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:14 · Италия. Серия А
Доннарумма пожелал победы бывшим партнёрам по команде 1
21:08 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Это моя вина»
20:55 · Италия. Серия А
«Дженоа» вырвал победу у «Кальяри» в концовке матча и может сохранить прописку в Серии А
19:01 · Италия. Серия А
Хики - первый шотландец за последние почти 40 лет, который забил пять голов в Серии А
18:00 · Италия. Серия А
«Наполи» выбывает из чемпионской гонки, неожиданно проиграв «Эмполи» 3
17:37 · Италия. Серия А
Креспо: «Милан» борется за Скудетто только благодаря Жиру
17:07 · Италия. Серия А
Дзенга: «Всё в пользу «Интера»
15:38 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» готов подписать Мойзе Кина в случае вылета «Эвертона»
15:31 · Италия. Серия А
Кокорин может остаться без еврокубков: «Фиорентина» проиграла аутсайдеру Серии А 2
15:30 · Италия. Серия А
«Эмполи» — «Наполи»: составы, прямая трансляция и онлайн - 3:2
15:14 · Италия. Серия А
«Наполи» запрашивает за Осимхена 80 млн евро
15:03 · Италия. Серия А
Креспо призвал критиков Иммобиле научиться считать
14:42 · Италия. Серия А
Креспо сравнил силу «Интера» и «Милана»
Все новости
Рекомендуем