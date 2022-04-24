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Чемпионат Италии. Серия А

Хики - первый шотландец за последние почти 40 лет, который забил пять голов в Серии А

24 Апреля 2022 • 19:01 Комментировать
Болонья
2:2
Удинезе
окончен

В матче 34-го тура итальянского чемпионата Серии А «Болонья» не сумела переиграть дома «Удинезе», хотя и открыла счет первой. Это сделал 19-летний шотландский оборонец Аарон Хики, который довел количество своих голов в текущем сезоне до пяти. Остальные он забил еще в первой половине сезона, до Нового года.

Хики стал первым шотландцем со времен знаменитого Грэма Сунесса, который забил пять голов за один сезон Серии А. Сунесс добился этого в сезоне 1984/1985, выступая в составе «Сампдории».

Хики выступает за «Болонью» с осень 2020 года, ранее он защищал цвета шотландского  «Харта». Привлекается к матчам за юношескую сборную Шотландии.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Аарон Хики
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окончен Салернитана 2:1 Фиорентина 5.50 3.90 1.65
окончен Эмполи 3:2 Наполи 5.10 4.15 1.63
окончен Болонья 2:2 Удинезе 2.95 3.20 2.50
Идет 45 минута Дженоа 0:0 Кальяри 2.07 3.25 3.90
24.04  21:45 Лацио ... Милан 2.85 3.40 2.55
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