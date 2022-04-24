Хики - первый шотландец за последние почти 40 лет, который забил пять голов в Серии А

В матче 34-го тура итальянского чемпионата Серии А «Болонья» не сумела переиграть дома «Удинезе», хотя и открыла счет первой. Это сделал 19-летний шотландский оборонец Аарон Хики, который довел количество своих голов в текущем сезоне до пяти. Остальные он забил еще в первой половине сезона, до Нового года.

Хики стал первым шотландцем со времен знаменитого Грэма Сунесса, который забил пять голов за один сезон Серии А. Сунесс добился этого в сезоне 1984/1985, выступая в составе «Сампдории».

Хики выступает за «Болонью» с осень 2020 года, ранее он защищал цвета шотландского «Харта». Привлекается к матчам за юношескую сборную Шотландии.