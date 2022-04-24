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Чемпионат Италии. Серия А

Кокорин может остаться без еврокубков: «Фиорентина» проиграла аутсайдеру Серии А

24 Апреля 2022 • 15:31 Комментировать (1)
Салернитана
2:1
Фиорентина
окончен

Завершился первый воскресный матч 34-го тура чемпионата Италии, в котором «Салернитана» обыграла «Фиорентину».

Первый гол в матче на девятой минуте забил Милан Джурич, которому ассистировал Эмиль Бохинен. На это гости ответили точным ударом Риккардо Сапонары. Победу же хозяевам принёс Федерико Бонаццоли, забивший на 79-й минуте.

Победа позволила «Салернитане» выйти на 18-е место в турнирной таблице, что даёт шансы в борьбе за выживание. «Фиалки» остались на седьмом месте, оказавшись вне зоны еврокубков.

Российский нападающий Александр Кокорин весь матч провёл на скамейке запасных.

Протокол игры  
Салернитана 2:1Фиорентина
(1:0) Джурич Милан II9'   
  64'Сапонара Риккардо (1:1)
(2:1) Бонаццоли Федерико79'   
Сепе ЛуиджиДьомбер Норберт   22'Фасио ФедерикоРаньери ЛукаМаццокки ПаскуалеЭдерсон ХоноратоБохинен ЭмильКулибали Лассана  75' (Руджери Маттео (  75') Цортеа Надир  75' (Бонаццоли Федерико (  75') Джурич Милан II  75' (Кастанос Григорис (  75') Верди Симоне  46' (Рибери Франк (  46')
Запасные: Ди Таккио ФранческоДрэгушин РадуДелли Карри ФилиппоРуссо АнтониоБелек ВидПеротти ДиегоКапецци ЛеонардоМикаэл
Терраччиано ПьетроВенути Лоренцо  59' (Одриосола Альваро (  59') Миленкович Никола   83'Роша Игор IIБираги Кристиано  67' (Терзич Алекса (  67') Дункан АльфредАмрабат СофьянМале Юссеф  67' (Кальехон Хосе (  67') Гонсалес НиколасКабрал Артур  59' (Пёнтек Кшиштоф (  59') Иконе Жонатан  46' (Сапонара Риккардо (  46')
Запасные: Кокорин АлександрМартинес Лукас IIБонавентура ДжакомоСоттил РикардоБьянко АлессандроНастасич МатияДронговски Бартломей
24 апреля. Стадион "Аречи".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Салернитана
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окончен Салернитана 2:1 Фиорентина 5.40 4.10 1.64
Идет 29 минута Эмполи 0:0 Наполи 4.80 4.00 1.72
Идет 26 минута Болонья 1:0 Удинезе 2.75 3.30 2.70
24.04  19:00 Дженоа ... Кальяри 2.16 3.40 3.55
24.04  21:45 Лацио ... Милан 2.85 3.40 2.55
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