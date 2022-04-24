Кокорин может остаться без еврокубков: «Фиорентина» проиграла аутсайдеру Серии А

Завершился первый воскресный матч 34-го тура чемпионата Италии, в котором «Салернитана» обыграла «Фиорентину».
Первый гол в матче на девятой минуте забил Милан Джурич, которому ассистировал Эмиль Бохинен. На это гости ответили точным ударом Риккардо Сапонары. Победу же хозяевам принёс Федерико Бонаццоли, забивший на 79-й минуте.
Победа позволила «Салернитане» выйти на 18-е место в турнирной таблице, что даёт шансы в борьбе за выживание. «Фиалки» остались на седьмом месте, оказавшись вне зоны еврокубков.
Российский нападающий Александр Кокорин весь матч провёл на скамейке запасных.
Протокол игры
|(1:0) Джурич Милан II9'
|64'Сапонара Риккардо (1:1)
|(2:1) Бонаццоли Федерико79'
Сепе Луиджи•Дьомбер Норберт • 22'Фасио Федерико•Раньери Лука•Маццокки Паскуале•Эдерсон Хонорато•Бохинен Эмиль•Кулибали Лассана 75' (Руджери Маттео ( 75') •Цортеа Надир 75' (Бонаццоли Федерико ( 75') •Джурич Милан II 75' (Кастанос Григорис ( 75') •Верди Симоне 46' (Рибери Франк ( 46')
Терраччиано Пьетро•Венути Лоренцо 59' (Одриосола Альваро ( 59') •Миленкович Никола • 83'Роша Игор II•Бираги Кристиано 67' (Терзич Алекса ( 67') •Дункан Альфред•Амрабат Софьян•Мале Юссеф 67' (Кальехон Хосе ( 67') •Гонсалес Николас•Кабрал Артур 59' (Пёнтек Кшиштоф ( 59') •Иконе Жонатан 46' (Сапонара Риккардо ( 46')
24 апреля. Стадион "Аречи".