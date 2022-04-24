Кокорин может остаться без еврокубков: «Фиорентина» проиграла аутсайдеру Серии А

Завершился первый воскресный матч 34-го тура чемпионата Италии, в котором «Салернитана» обыграла «Фиорентину».

Первый гол в матче на девятой минуте забил Милан Джурич, которому ассистировал Эмиль Бохинен. На это гости ответили точным ударом Риккардо Сапонары. Победу же хозяевам принёс Федерико Бонаццоли, забивший на 79-й минуте.

Победа позволила «Салернитане» выйти на 18-е место в турнирной таблице, что даёт шансы в борьбе за выживание. «Фиалки» остались на седьмом месте, оказавшись вне зоны еврокубков.

Российский нападающий Александр Кокорин весь матч провёл на скамейке запасных.